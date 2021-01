Grande Fratello Vip, perché Petrelli deve "stare attento". Voce intima e (molto) maliziosa su Giulia Salemi

08 gennaio 2021 a

"Giulia Salemi è fidanzata con Alessio": qualcuno ha detto queste parole urlando fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, a Cinecittà. E così Pierpaolo Pretelli, che con la Salemi ha un rapporto non di semplice amicizia, è entrato in crisi. E non è finita qui: altre voci hanno sostenuto che la persona che avrebbe un flirt con l’influencer italo-persiana sia un calciatore. La 27enne ha cercato di rassicurare più volte l'ex velino di Striscia la Notizia, ribadendogli di aver partecipato al reality show da single. “Non mi sono sentita e vista con nessuno. Ma io mi vado ad imbarcare in una relazione avendo già qualcuno fuori? Non ho idea di chi potesse essere. Oggettivamente sarei una pazza se avessi un fidanzato”, ha spiegato Giulia. “La tua vita non la conosco. Non ci credo, però la pulce nell’orecchio c’è. Per me non c’è niente da risolvere, io credo a te”, questa la replica di Pierpaolo. La Salemi è arrivata addirittura a minacciare di querelare i responsabili di tali insinuazioni. Infine ha cercato di far ragionare Pierpaolo, facendogli notare che molto probabilmente a cercare di farli allontanare è qualche fan di Elisabetta Gregoraci.

