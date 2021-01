Nicolò Zaniolo, "scelta da Belen Rodriguez": lo scoop sull'ex fidanzata Sara Scaperrotta, che lavoro fa

08 gennaio 2021 a

Per Nicolò Zaniolo c'è sempre tempo di finire sui giornali e non per fatti sportivi. Dopo la querelle di Natale sulla fine del suo rapporto con Sara Scaperrotta, incinta del giocatore della Roma, e la presunta relazione smentita con Madalina Ghenea, il calciatore giallorosso è ancora in copertina e non per degli aggiornamenti sul suo lungo infortunio.

"Giù le mani da mio figlio!". La mamma di Zaniolo sbrocca contro Madalina Ghenea: volano pesanti accuse

Questa volta ci finisce perché la sua ex, e madre del suo futuro primo figlio, Sara Scaperrotta fa parte dell'agenzia Icona Production, una società che si occupa del management di influencer, marketing, comunicazione e strategie social. E di chi è la Icona Production? il 50% è nelle mani di Belen Rodriguez mentre l'altro 50% è della sua assistente e amica Antonia Achille. Uno scoop firmato Giuseppe Candela su Dagospia.

