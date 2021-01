Belen Rodriguez, disastro intimo: "Foto rubata", gira una voce imbarazzante. Occhio al dettaglio

11 gennaio 2021 a

Guai in vista per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha pubblicato su Instagram una foto non sua. L'immagine, che ritrae le gambe di una ragazza con tanto di tacchi ai piedi, sarebbe infatti di Maya Zaboshta, un’influencer russa. Proprio quest'ultima aveva condiviso lo scatto sulla sua pagina ufficiale. “Foto ai miei nuovi amici! - esordisce Maya puntando il dito con la Rodriguez e rivendicando l'immagine -. Sono le mie gambe e le mie scarpe. Grazie per il vostro sostegno”.

Tra le prime a notare la gaffe è stata Valentina Vignali. Sotto il post dell’argentina, l’ex gieffina ha commentato taggando Maya. Immediata la polemica aizzata dalla didascalia della stessa Belen: “Sulle mie scarpe”. Didascalia che pare non rispecchiare la realtà. Per il momento no comment, ma si attende la replica della diretta interessata.

