Elisabetta Gregoraci, avete mai visto la sorella Marzia? Paparazzate insieme, eccola: una foto pazzesca

Paparazzi sempre scatenati, quando c'è da seguire Elisabetta Gregoraci. E l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, è stata sorpresa dai fotografi di Oggi mentre si godeva un pomeriggio di relax a Roma, seduta a un bar insieme alla sorella, Marzia Gregoraci (di due anni più piccola di lei), con Matilde Brandi (uscita prima di lei dalla casa del GfVip) e con Flora Canto. Insomma, una giornata per sole donne, una reunion dopo la lunga esperienza al reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E dalle immagini ( qui potete vedere il servizio integrale pubblicato da Oggi ) si nota senza troppi affanni un particolare: anche Marzia Gregoraci è semplicemente bellissima. Proprio come la sorella. Insomma, buon sangue non mente...

