Grande Fratello Vip, "è già tutto in mano agli avvocati". Elisabetta Gregoraci rientra e terrorizza Giulia Salemi

12 gennaio 2021 a

a

a

"Ho dato tutto il materiale all'avvocato". Elisabetta Gregoraci terrorizza Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Invitata nuovamente da Alfonso Signorini nella casa del reality di Canale 5 che aveva lasciato a Natale, le bella showgirl calabrese spara a zero sulla coppia formata dal suo ex spasimante e la frizzante italo-persiana, formatasi proprio dopo la sua uscita: "A scuola, quando passavi un compito, dicevi al tuo compagno di non copiare tutto, altrimenti il prof lo avrebbe scoperto. Ma loro copiano tutto e la gente se ne accorge".

"Entra di nuovo", per Pretelli umiliazione in vista: Gregoraci, un'altra bomba sul GF Vip

Una battuta polemica non accolta bene dalla Salemi, sul divano: "Chi non crede a questo rapporto sono i fan dell'ex coppia". Ma la Gregoraci è un fiume in piena: "Con tanti posti letto liberi, tu e Giulia avete scelto proprio quello vicino alla scritta 'Elisabetta' per appartarvi... Da quando sono uscita dal GF Vip - rassicura Pretelli - non ho mai parlato di te, non avere questo timore. Siete voi che parlate tanto di me". E alla Salemi: "Parli tanto. Mi tiri spesso in ballo. Insinui tante volte cose sulla mia vita privata. Fai battutine poco carine. Goditi il tuo Grande Fratello". Che forse continuerà in un'aula di tribunale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.