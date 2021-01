Grande Fratello Vip, "ancora un'adolescente". Giulia Salemi, la pesantissima confessione di mamma Fariba

13 gennaio 2021 a

"E' ancora un'adolescente": queste le parole di Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, sulla figlia. La donna ha deciso di rompere il silenzio delle settimane precedenti. La madre dell'influencer, infatti, aveva scelto di non rilasciare interviste durante la seconda esperienza della figlia al Grande Fratello Vip. Adesso però ha voluto dire la sua. "Se per certe cose Giulia è cresciuta a maturata in fretta, per altri versi è ancora un’adolescente che vive di istinto”, ha detto la Tehrani in un'intervista al settimanale Chi. La mamma della Salemi ha detto che vede la figlia serena e spensierata insieme a Pierpaolo Pretelli, ma non sa se Giulia sia già innamorata di lui.

Commentando, poi, le parole della mamma di Pretelli, che aveva consigliato al figlio di diminuire le effusioni davanti alle telecamere con Giulia Salemi, Fariba ha dichiarato: "Non ha detto niente di male". La donna, poi, ha speso delle belle parole anche per Elisabetta Gregoraci. E in merito al rapporto tra la figlia e Flavio Briatore, ha aggiunto: "L’ex marito della Gregoraci ha dei locali e mia figlia fa l’influencer: a questo si riduce il loro rapporto. Tutto il resto per me è fiction”.

