Serena Grandi, addio Rimini? Le voci sull'ultimo grande amore

Francesco Fredella 15 gennaio 2021

Un’indiscrezione arriva alle nostre orecchie: Serena Grandi sarebbe pronta a lasciare Rimini, perché avrebbe un fidanzato a Milano. E a una fonte segreta avrebbe rivelato: “Mi trasferisco a Milano per lavoro”. La Grandi, tra l’altro, si sarebbe già messa in moto per cercare una casa. A Milano vive suo figlio Edoardo Ercole, ma Serena vorrebbe una casa tutta per sé. La Grandi è l’unica attrice italiana nel trailer americano de La Grande Bellezza.

