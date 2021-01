Elisa Isoardi, "riaperte le ferite": c'entra Raimondo Todaro? La strana "coincidenza" nel giorno del compleanno

20 gennaio 2021 a

“Ieri è stata una giornata difficile per me, si sono aperte ferite che pensavo fossero rimarginate. E invece no”. Elisa Isoardi ha fatto preoccupare i suoi fan con un messaggio pubblicato sui social, che ha terminato così: “Per andare avanti bisogna curarle con pazienza e amore. La vita ci sorprende, sempre. Oggi ho una nuova consapevolezza”. Ma che cos’è successo? Non è ancora chiaro, ma pare proprio che la Isoardi stia soffrendo per qualche pena d’amore. A chi sono rivolti i suoi pensieri? A qualche ex o a Raimondo Todaro? Con quest’ultimo dopo Ballando con le stelle pare sia rimasto il feeling in privato, ma non c’è stata alcuna relazione. Così almeno hanno sostenuto i due, anche se i fan che speravano nella coppia sono rimasti perplessi nel notare che la Isoardi non ha fatto gli auguri a Todaro, che ieri compiva 34 anni.

