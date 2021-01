Grande Fratello Vip, altre bombe su Walter Zenga. Il figlio Andrea: "Paranoie, una roba familiare"

Francesco Fredella 21 gennaio 2021 a

Andrea Zenga crolla. La sua vicenda personale, legata a papà Walter (lo storico portierone), torna a galla. Sempre. Ed è tempo di confessioni al Grande Fratello Vip per lui, che ripensa al passato. Al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini riavvolge il nastro dei ricordi. "Sono un po' giù, ma non me la sento di far pesare i miei problemi a voi che state qua da tanto. [...] è più una cosa familiare, ho un po’ di paranoie", racconta. Ci pensa Andrea Zelletta a rassicurare Zenga. "Non significa niente stare qui quattro mesi o meno, se hai qualcosa che ti turba ne devi parlare liberamente. Le paranoie sono infondate, tua madre era tranquilla, si vede che persona è", continua. “Sono soddisfatto della mia esperienza, ma spesso mi chiedo se sto facendo la cosa giusta", aggiunge Zenga. Le sue frasi fanno subito il giro della Rete. Rewind. Andrea e suo fratello Nicolò raccontano da tempo di non aver rapporti con papà Walter. Ma il portierone si difende dicendo che non è affatto vero. Anche l’ex moglie di Zenga, Roberta Termali, si schiera dalla sua parte.

