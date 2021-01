Grande Fratello Vip, "come chiamava Caterina Balivo". Giulia Salemi, una bomba di fango: chi la accusa

22 gennaio 2021 a

"Una arrivista". Così Guendalina Tavassi, ex Grande Fratello, etichetta Giulia Salemi, la bella italo-persiana protagonista del Grande Fratello Vip su Canale 5. La storia d'amore con Pierpaolo Pretelli sagacemente imbastita da Alfonso Signorini e i suoi autori per sopperire all'addio di Elisabetta Gregoraci sta tenendo inchiodati i telespettatori. Ma non tutto è oro quel che luccica intorno alla Salemi. Ne è convinta appunto la Tavassi, che intervistata da Casa Chi su Instagram ha rivelato un bizzarro incontro ravvicinato in tv.



Qualche anno fa sia Guendalina sia Giulia erano ospiti in un programma di Paola Perego, che avrebbe chiesto alla Tavassi di annunciare direttamente ai telespettatori che la settimana successiva sarebbe tornata nel programma. Dopo la pubblicità, però, la Salemi avrebbe preso il microfono alla Perego letteralmente urlando e auto-invitandosi per la puntata seguente. Risultato: Tavassi fregata e Perego di sasso, in silenzio per evitare un litigio in diretta. "Forse nemmeno se ne accorge ma quotidianamente scavalca le persone e approfitta delle situazioni", ha choisato Guendalina. E Gilberto Savini, conduttore di Casa Chi, conferma fornendo un altro aneddoto: "Era agli inizi della sua carriera ed era stata invitata con altre persone nel programma di Caterina Balivo e andava dicendo: Sì, sono qui con la mia collega. Si era messa sullo stesso piano della Balivo".

