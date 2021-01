Uomini e donne, umiliata ma non molla. Gemma Galgani, addio Maurizio: il suo nuovo (giovanissimo) flirt

26 gennaio 2021 a

Nuova doccia fredda per Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama, infatti, ha pensato potesse esserci un ritorno di fiamma con Maurizio Guerci, visto che nella puntata precedente il cavaliere l'ha consolata dietro le quinte. Il gesto d'affetto ha fatto credere alla Galgani che ci potesse essere ancora qualche speranza con il 50enne. Ma in studio Guerci ha ribadito la sua decisione di chiudere con lei, spiegando di averla confortata solo in virtù dell'affetto che ancora prova nei suoi confronti. Gemma, allora, si è sfogata e ha avanzato l'ipotesi che Maurizio Guerci l’abbia lasciata per colpa delle pressioni esterne. Fuori dalla trasmissione, in particolare, lo avrebbero condizionato i commenti sulla differenza d'età con la torinese. E non solo. A interferire, secondo la Galgani, sarebbero state anche le battutine di Tina Cipollari. Stando alle anticipazioni, comunque, la dama si consolerà molto presto: scambierà il suo numero di telefono con un cavaliere del parterre e per lei arriverà anche un nuovo spasimante di circa 40 anni.

