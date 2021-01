Caterina Balivo e lo slippino, clamorosa botta e risposta. "Mica siamo tutti così st***i"

28 gennaio 2021 a

L'assenza ormai prolungata di Caterina Balivo da Rai1 e dalla tv continua a far discutere i fan (e gli hater) sui social. L'ex conduttrice di Vieni da me, programma lasciato per prendersi un periodo "sabbatico" con la famiglia e ricaricare le pile in vista di nuove sfide professionali (da mesi si sussurra di un programma in prima serata, qualcuno ha abbozzato addirittura Domenica In per il dopo Mara Venier), tornerà come giudice dello show vip Il cantante mascherato, con Milly Carlucci.

"Sono contenta di tornare a Rai1, dove è tutto partito nel ‘99 - ha spiegato -. Contenta di lavorare con Milly, ero la sua valletta nel 2000. Lasciare Vieni da me è stata una mia scelta. Ho detto sì a Il Cantante Mascherato perché ho voglia di divertirmi e divertire". Un telespettatore ha commentato su Twitter la notizia con una certa dose di perfidia: "Sì sì una sua scelta, come no".

Alla bella conduttrice napoletana, a cui non è mai mancata verve, spirito di battuta e soprattutto la voglia di confrontarsi vis-à-vis con chi la guarda in tv, ribatte a tempo di record: "Eh si tesoro mio davvero solo mia". La querelle continua, con il signor Maurizio che sospetta: "Se il programma aveva tutto questo successo, come mai è stato tolto? Una conduttrice decide di lasciare un programma che va così bene? Mica siamo così stupidi... Non mi risulta che i programmi di 'successo' vengono fatti fuori dal palinsesto da un anno all'altro!".

E qui la Balivo decide di andare sul personale con un altro tweet che raccoglie l'applauso divertito di molte signore: "Ti lascio credere quello che vuoi così come credi di essere caruccio indossando lo slippino come se fossi un adone", spiega riferendosi alla foto-profilo del contestatore. Gioco, partita e incontro.

