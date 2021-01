Uomini e donne, Gemma Galgani umiliata nel giorno del suo compleanno: cosa le fanno trovare sulla torta, gelo in studio

Francesco Fredella 28 gennaio 2021 a

a

a

Preparatevi al colpo di scena. A Uomini e donne accade di tutto. Oggi è il compleanno di Gemma Galgani, la storica dama del Trovo Over che non riesce a trovare l'amore. Ormai come accade da anni. Ed oggi potrebbero volare torte in studio. Insomma, un compleanno da incorniciare.

"Hai mostrato per 30 anni cu***, sei pietosa". Oltre la censura, la Cipollari impazzisce: gelo dalla De Filippi

Gemma si ritroverà in studio con due cavalieri, si chiamano entrambi Maurizio. Ma nella sua mente non sembra esserci spazio per l'amore. Una vera congiura, visto che prima aveva avuto un flirt con Sirius (al secolo Nicola Vivarelli), il marinaio che adesso si trova imbarcato in America e potrebbe approdare a L'Isola dei famosi. Poi sono arrivate altre meteore: nulla di serio. Nulla di concreto. E contro Gemma, in questi giorni, ha tuonato anche Giorgio Manetti - lo storico ex fidanzato della Galgani ai tempi di Uomini e donne. Il "gabbiano", così il popolo della Rete l'aveva ribattezzato, non ha mai fatto sconti alla Dama torinese. "Sembra un film già visto", aveva raccontato Giorgio che in questi mesi si è cimentato in un cortometraggio negli States.

Gemma Galgani e Tina si trascinano in tribunale? "Danni fisici e psicologici", cala il gelo a Uomini e donne

Ma il vero colpo di scena della puntata di oggi legato all'arrivo della torta in studio per volontà di Tina Cipollari, eterna rivale di Gemma. Sulla torta non ci sono le candeline, ma tre mummie. Un compleanno da incubo per la Dama: uno dei due corteggiatori in studio decide di rompere le righe. Va via. E tutto finisce. Un'emozione durata troppo poco per Gemma, che a questo punto resta ancora una volta delusa. Un lieto fine nelle sue faccende di cuore sempre assai lontano.

"Non potevo farlo". Lo straziante sfogo di Gemma Galgani dopo il 71esimo compleanno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.