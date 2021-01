Grande Fratello Vip, la proposta privatissima di Dayane Mello all'ex concorrente: "Sono scioccato"

28 gennaio 2021 a

Un retroscena clamoroso quello che Giacomo Urtis, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha raccontato su Dayane Mello. Il chirurgo estetico dei vip, in un’intervista concessa a Giuseppe Porro, ha fatto una rivelazione spiazzante: la modella brasiliana avrebbe confessato di essere disposta a fare un figlio con l’amico Urtis per renderlo felice. “Sono scioccato e felicissimo di quello che ha detto, anche se poi non lo facciamo sono bellissime parole”, ha commentato il 43enne.

Durante i giorni di permanenza nella casa del GfVip, Giacomo Urtis e Dayane Mello hanno dimostrato di avere un buon rapporto di amicizia. I due, infatti, si conoscono da ben cinque anni e sono amici non solo a favor di telecamera. Nel corso dell’intervista, il chirurgo estetico ha spiegato di essere venuto a conoscenza delle dichiarazioni della Mello dopo la sua eliminazione dal reality. “Uno dei sogni che Giacomo voleva realizzare è quello di fare un figlio. Io farei un’inseminazione artificiale per avere un figlio con un amico”, ha detto infatti la modella brasiliana.

“Sarebbe una cosa fantastica. Avere un’amica che ti ama a tal punto da volerti dare un figlio è una scoperta incredibile. Questo regalo umano non si può quantificare - ha continuato Urtis -. L’amerò per sempre. Anche perché per noi persone omosessuali la parte che riguarda i figli e l’adozione è molto complicata. Lei ha aperto un capitolo su cui ci sarebbe da parlarne per giorni interi”. Parlando poi del possibile vincitore del GfVip, Urtis ha detto: “Nella mia lista dei possibili vincitori c’è al primo posto Dayane“.

