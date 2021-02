Grande Fratello Vip, nel letto l'impensabile: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga oltre le effusioni

15 febbraio 2021 a

E' nata una nuova coppia all'interno della casa del Grande Fratello Vip? Non è ancora chiaro, ma c'è stato un primo avvicinamento tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che ha fatto discutere i telespettatori. Il primo a dichiararsi è stato lui, il figlio di Walter Zenga, ma l'attrice siciliana in un primo momento è rimasta spiazzata, anche perché fuori da Cinecittà è fidanzata con Giuliano. La giornata di San Valentino, però, sembra aver cambiato molte cose.

Infatti ieri in serata, Rosalinda si è isolata dal gruppo, decidendo di rimanere in camera da letto per riflettere un po'. L'attrice, però, è poi stata raggiunta da Andrea. Ed è lì che c'è stato un primo avvicinamento. I due hanno iniziato a scambiarsi abbracci, carezze e baci sulle guance. I fan su Twitter sono rimasti col fiato sospeso in attesa del primo vero bacio, ma a rovinare il momento sono stati Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, che sono entrati nella camera dove si trovavano Zenga e la Cannavò.

I due sono quindi tornati in salone insieme a tutti gli altri inquilini. A quel punto Rosalinda, seduta accanto a Stefania Orlando, è scoppiata in lacrime: "Non so come gestire questa cosa ma so che è giusta". La Orlando, allora, ha cercato di consolarla: "La vita è tua, devi sentirti libera di fare quello che ti senti. Un po' di sano egoismo ci vuole". Intanto la nuova presunta love story divide i fan sul web. Da una parte c'è chi sospetta del tempismo della Cannavò: "Fino a due giorni fa non si parlavano e adesso che è in nomination per la finale si è innamorata". Dall'altra c'è chi fa il tifo per la coppia: "Siete bellissimi, stiamo aspettando il vostro bacio".

