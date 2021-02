Grande Fratello Vip, la "gelosia" e un "uomo" dietro alla lite con Rosalinda: la rivelazione sconvolgente su Dayane Mello

16 febbraio 2021 a

Ennesima litigata tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Questa volta dopo giorni di pace. Al Grande Fratello Vip molti concorrenti hanno ipotizzato ci sia dell'altro sotto. Riuniti nella stanza arancione per commentare, Stefania Orlando ha condiviso un suo parere sulla modella brasiliana. La concorrente del programma di Alfonso Signorini ha detto senza mezzi termini: “Lei era interessata a Zenga per prima…C’è di mezzo la gelosia”. “Lui non si è mostrato interessato a lei, ma si è mostrato interessato a te. Lei a questa cosa, da donna, ci è rimasta male…Le hai fregato il fidanzato”, ha detto. Una tesi che la stessa Rosalinda non si sente di escludere. A differenza di Samantha De Grenet: “A me sembra una follia…secondo me è un misto di cose”.

Le due infatti sembrano essere ai ferri corti, di nuovo. "Non c'è cosa peggiore di fare un percorso con una persona e poi essere nominati da lei", aveva attaccato Dayane nella cena post puntata, facendo riferimento all'amicizia tra Rosalinda e Giulia Salemi. La Cannavò si era poi difesa: "Capisco, ma il gioco si è fatto duro. Io non ho dato una motivazione personale [Rosalinda ha nominato Giulia perché avrebbe esagerato con Tommaso]. Io voglio bene a Giulia, la voglio come amica fuori".

Dayane, a questo punto, si è detta convinta che potrebbe essere tradita da Rosalinda: "Allora posso aspettarmi che se io arrivo in finale con Zenga, mi nominerai. Sei imprevedibile. Io ho nominato Giulia quando non andavamo d'accordo. Tu sono tre mesi che fai un percorso con questa ragazza". Una chiara frecciatina che ha innescato la lite e che ha dato vita ai numerosi rumors nella casa di Canale 5. In passato anche Andrea Zenga e la Mello si erano lasciati andare a un bacio, per gioco. Salvo poi liquidare il tutto con un "non mi piace" della stessa modella.

