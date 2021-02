Teresa Cilia, il dramma dell'ex tronista di Uomini e Donne: "Buco al cuore", sotto i ferri e pure da sola

25 febbraio 2021 a

Teresa Cilia è stata una delle troniste più amate nella lunga storia di Uomini e Donne, la trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Tramite il suo profilo Instagram, la Cilia ha però dovuto dare una brutta notizia ai suoi fan: deve sottoporsi a un delicato intervento al cuore, dopo il quale dovrà stare ferma e immobile per circa dodici ore. Inoltre a causa del Covid sarà completamente sola, non potendo avere nessuno al suo fianco a farle compagnia: questo rende il tutto ancora più duro.

“Affronterò tutto da sola”, ha confidato ai suoi follower, ai quali ovviamente ha spiegato il motivo per cui suo marito Salvatore di Carlo non potrà essere al suo fianco. Ovviamente tutti la hanno inondata di messaggi per infonderle forza e fiducia: “Ho un buco al cuore - ha confessato - e quindi devo chiuderlo”. La Cilia ha spiegato di avere questo problema sin dalla nascita ma che ora è arrivato il momento di risolverlo.

Per questo ha deciso di operarsi, in modo da poter tornare alla vita di tutti i giorni togliendosi un pensiero pesante e soprattutto tanto stress di dosso. Al primo messaggio ne è poi seguito un altro in cui l’ex tronista ci ha tenuto a rassicurare i suoi fan che l’intervento è andato per il meglio: pur apparendo provata, ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che l’hanno sostenuta.

