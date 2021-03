Grande Fratello Vip, minacce a Giulia Salemi: "Se mi trova, la meno", un agghiacciante attacco-vip

01 marzo 2021 a

Dentro o fuori dal Grande Fratello Vip, dentro o fuori dai salotti televisivi, Giulia Salemi fa discutere le donne. Soprattutto quelle dello spettacolo. Entrata nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini per far "dimenticare" a Pierpaolo Pretelli la passione per Elisabetta Gregoraci (che non a caso di lì a poco avrebbe lasciato il programma), la bella italo-persiana ci è riuscita in pieno, andando a formare con l'ex velino di Striscia la notizia la coppia fissa più chiacchierata di questa edizione.

Eliminata al televoto, la Salemi è stata ospite di Live Non è la D'Urso venendo "processata" da Caterina Collovati, che l'ha accusata di essere sempre attratta da uomini impegnati. Giulia si è difesa (più o meno la stessa accusa le era stata mossa anche dalla Gregoraci, per qualche messaggino di troppo con il suo ex Flavio Briatore) ma Ursula Bennardo, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne famoso per la sua storia d'amore con Sossio Aruta, ha confermato in toto la teoria della Collovati: "Giulia - ha scritto Ursula sui social -, ha ragione Caterina... Trovi una donna come me... Te mena". Per dirla con le parole di Vasco Rossi, "onesta e sincera". Forse pure troppo.

A difendere la Salemi ci pensa invece Amedeo Venza, gossipparo molto noto su Instagram, che in una Story ha scritto parole al pepe indirizzate alla Bennardo: "Dite a Ursula di stare serena che Zonzio (Sossio, ndr), non é il tipo di Giulia... Ma stiamo scherzando?? Tutte che si sentono in diritto di dire la propria... follia!".

