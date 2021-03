Uomini e donne, un nuovo cavaliere per Gemma Galgani. Riccardo Guarnieri e Roberta Capua si dichiarano

02 marzo 2021 a

Un nuovo cavaliere per Gemma Galgani a Uomini e donne. Cataldo, questo il suo nome, si è detto pronto a conoscere la dama torinese. La protagonista del Trono Over, a sua volta, si è detta disposta a iniziare questa nuova conoscenza. Potrebbe trattarsi di una ventata d’aria nuova per la Galgani, che esce da parecchie delusioni amorose.

Gemma, in particolare, aveva iniziato ad approfondire la conoscenza con Maurizio Guerci, che però poi ha deciso di mettere fine alla loro frequentazione. Il cavaliere, infatti, aveva rivelato di non riuscire a portare avanti la conoscenza a causa delle ultime discussioni con la Galgani. Guerci ha quindi lasciato il programma e Gemma si è ripromessa di tornare a sorridere. Resta da vedere se ci riuscirà con Cataldo.

Stando alle anticipazioni, però, alla dama torinese non piacerebbe granché il nuovo cavaliere. In particolare, le darebbe molto fastidio l’approccio dell’uomo. Protagonisti della puntata di Uomini e donne anche Riccardo Guarnieri e Roberta Padua. Dopo vari tira e molla, i due hanno confessato di essersi innamorati l’uno dell’altra. Stando alle anticipazioni, inoltre, i due nelle prossime puntate lasceranno il programma insieme. Il pubblico assisterà quindi alla scelta con tanto di petali e poltrone rosse. Non resta che attendere.

