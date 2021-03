Sanremo 2021, Amadeus rischia l'osso del collo. Inciampa in diretta sotto il palco

02 marzo 2021 a

a

a

"Ho visto la quasi fine di Amadeus". I telespettatori ci scherzano, ma il direttore artistico del Festival di Sanremo, nonché conduttore, se l'è vista veramente brutta. Trascinato letteralmente da Fiorello a spasso per il teatro Ariston vuoto per lo sciagurato effetto Covid, Ama ha perso il passo inciampando in uno scalino ai piedi del palco e solo un grande riflesso da scafato professionista lo ha salvato da una bruttissima caduta "di muso" e soprattutto da una figuraccia epocale in eurovisione.

"Sostegno psicologico" per i cantanti. Amadeus, sarà un Sanremo mai visto prima: scelta rischiosissima

Tutto sommato, uno squarcio di serenità in una prima parte dominata dal monologo emozionante e commovente dello stesso Amadeus, che ha voluto ringraziare il pubblico ammettendo che "il cuore batte molto più forte dell’anno scorso". "Ho preparato questo festival con tutto me stesso, con l’aiuto di tante persone e in condizioni difficilissime - spiega Amadeus leggendo la sua lettera -. L’ho fatto con più forza e una determinazione dello scorso anno. Quello che sta succedendo ci ha fatto capire che la normalità è una cosa straordinaria". E cosa c'è di più "normale" di una gaffe?

"Ho preparato questo festival rispettando ogni norma di sicurezza, ma soprattutto pensando a chi vive di musica, a chi vive di televisione e di spettacolo - ha concluso -. L’ho fatto pensando al Paese che sta lottando. Per avere un po’ di normalità abbiamo lavorato in maniera straordinaria". Perché lo spettacolo deve andare avanti.

"Abbiamo capito una cosa". Amadeus apre il Festival così: straziante nel teatro vuoto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.