Avanti un altro, Paolo Bonolis e la rivelazione di Francesca Giuliano: "Dove sarei senza di lui"

Torna Paolo Bonolis, torna Avanti un altro e tornerà anche Miss Anni Cinquanta. La procace Francesca Giuliano, simpatica ed esplosiva presenza fissa del quiz di Canale 5 che sostituirà Caduta Libera di Gerry Scotti da lunedì 8 marzo nella consueta fascia preserale ha svelato al settimanale Vero TV perché deve tutto al conduttore.

"Il primo che ha creduto in una curvy come me è stato Paolo Bonolis, se non fosse stato per lui sarei a casa. In tv qualche opportunità c’è, mentre al cinema proprio no", spiega con una punta di amarezza. Ma dopo un anno di Covid e repliche, l'adrenalina per la nuova stagione e le puntate inedite è tanta.

Dopo cinque anni: il colpo da ko tecnico (per la concorrenza) di Paolo Bonolis, in studio con lui... | Guarda

"Vi garantisco che anche quest’anno ne vedremo delle belle - anticipa la Giuliano -, la macchina di Avanti un altro è andata avanti ed è bello regalare spensieratezza e sorrisi". Con orgoglio, poi, la modella "abbondante" rivela qual è stato uno dei momenti topici della sua carriera: "Ho offuscato un divo come Brad Pitt alla festa del cinema a Venezia nel 2019". In fondo basta darle un'occhiata volante per comprendere perché i fotografi e i paparazzi sul red carpet del Lido avessero occhi (e soprattutto gli obiettivi) solo per lei.

