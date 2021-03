Amedeo Goria, "non mi ha ancora invitato": lo sfregio di Maria Teresa Ruta. "Se la amo ancora...?"

Francesco Fredella 10 marzo 2021 a

a

a

Torna a parlare Amedeo Goria. E lo fa senza filtri, come sempre. Come nel suo stile unico. Prima parla di sua figlia. “Ho sentito ieri sera Guenda. Sta meglio, ha avuto un piccolo problema di salute che sta cercando di risolvere”, dice Amedeo Goria. La sua storia con Vera, una modella che ha 35 anni in meno di lui, sarebbe del tutto falsa. “Non stiamo insieme”, ribadisce a distanza di settimane dalle notizie trapelate su alcuni siti.

A cena il disastro, arriva anche la polizia: indiscrezione pazzesca: Dayane Mello-Rosalinda Cannavò, è finita in disgrazia

Zero Isola dei famosi per Goria, eliminato dopo aver firmato il contratto al primo scoglio: le visite mediche. Intanto, all’orizzonte c’è il matrimonio di Maria Teresa Ruta, sua ex moglie. Il desiderio dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip? “Sposarsi sott’acqua”. E Amedeo ci sarà? “Non mi chiameranno a fare il testimone. Non so la data del suo matrimonio con Roberto e non mi hanno ancora invitato”, racconta intervistato da Libero.

"Chi è davvero Rosalinda". Dall'amore al fango, Dayane Mello umilia la Cannavò

Adesso, la parola pensione non deve essere pronunciata. “Non mi va affatto”, aveva raccontato qualche tempo fa, “non voglio stare senza far nulla. Magari continuerò a collaborare con qualche giornale”. E poi torna a parlare proprio di Maria Teresa Ruta: “La trovo bellissima con quel colore di capelli”. Tutti continuano a domandarsi: “E’ ancora innamorato? “Sì”, risponde a bruciapelo. Poi corregge il tiro: “Le voglio bene. Sono innamorato della vita e le dico grazie per quello che mi ha donato, i miei figli”, conclude Amedeo Goria.

"Mai più". Con Tommaso Zorzi è finita malissimo, la bomba della Ruta a Pomeriggio 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.