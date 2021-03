Belen Rodriguez, che imbarazzo: Antonio Spinalbese paparazzato mentre... lo fa in mezzo alla strada. Foto da brividi

10 marzo 2021 a

a

a

Che imbarazzo, per Belen Rodriguez e soprattutto per Antonio Spinalbese. Già, i paparazzi sono sempre alle loro calcagna. Anche nei momenti più intimi. Insomma, in quelli più imbarazzanti, così come dimostrano le fotografie che sono state pubblicate da Chi, il settimanale diretto dall'ineffabile Alfonso Signorini.

"Avete notato?". Belen dalla Toffanin, cosa riprendono le telecamere: quel dettaglio misterioso che non sfugge ai telespettatori

Ma procediamo con ordine. I due erano in macchina quando Antonio, padre del figlio che aspetta Belen, ha avuto una improvvisa "urgenza". Insomma, gli scappava la pipì e non riusciva più a trattenersi. Così ecco che l'auto si ferma e l'hair stylist corre verso un adiacente giardinetto per liberarsi. Peccato che come accennato, sulle sue tracce, ci fossero i fotografi che hanno immortalato il tutto, il "pit stop", così come da titolo proposto da Chi. I due, come detto ufficialmente in dolce attesa, giravano in auto per le strade di Milano. Mentre Antonino si liberava, Belen lo ha atteso all'interno dell'auto, sul ciglio della strada.

La coppia negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé anche per l'ennesimo tapiro d'oro ricevuto da Belen e consegnato per Striscia la Notizia ovviamente da Valerio Staffelli. Tapiro dovuto al fatto che la Rodriguez e Spinalbese erano stati pizzicati all'inaugurazione di un locale a Milano, la domenica pomeriggio, dove ogni protocollo sanitario, distanziamento e mascherine, era clamorosamente saltato. Belen da par suo si è giustificata spiegando che il suo amico "aveva tutti i permessi, era in un open space di 600 metri quadri e quando sono arrivata per pranzo c’era circa 70 persone. Ho tolto la mascherina solo per fare delle foto". Ma è cosa nota, la "dura legge del web" condanna sempre a tempo record.

"Incinta per sbaglio, perso il bambino": prima della felicità, il dramma che Belen aveva nascosto

"Ciò che dovete sapere su Maria De Filippi": un De Martino pazzesco, la bomba guardandola dritta negli occhi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.