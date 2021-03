Arisa fuori controllo, dopo le foto svestita la confessione da censura: "Il mio fidanzato la adora" (sotto alle lenzuola)

10 marzo 2021 a

"Ho incontrato un uomo". Arisa non si nasconde, in nessun senso. Dopo la clamorosa foto in primo piano dello slip (e dei "rotolini") in spiaggia la scorsa estate, la cantante abruzzese pubblica su Instagram altri scatti incendiari, questa volta dedicati all'abbondantissimo décolleté. Un post malizioso? No, piuttosto un altro inno alla body positivity, la capacità di accettare il proprio corpo e i suoi difetti, ma soprattutto un messaggio d'amore per il suo compagno Andrea Di Carlo, "capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno". Anche grazie a lui, "ora apprezzo anche il mio seno grosso e le sue deliziose smagliature".

Reduce dall'esperienza al Festival di Sanremo con Potevi fare di più, apprezzata anche dalla critica, Rosalba Pippa (questo il vero nome all'anagrafe dell'artista) ammette che la sua vita "è cambiata. Mi sono trasferita a Roma per fare Amici, ho conosciuto altre persone, ho un nuovo fidanzato e finalmente credo in me stessa", aveva spiegato in una intervista al settimanale Oggi.

"Quando ero piccola il mio seno era un grande problema - ammette ora sui social -. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa".

Il segreto del suo rapporto? "Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incaz***i mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo".

