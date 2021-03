Rosita Celentano, dramma privatissimo. "Doveva andare così". In pieno lockdown, lontano da tutti...

12 marzo 2021 a

Rosita Celentano conferma la rottura con il compagno Angelo Vaira. I due sono stati insieme per 5 anni, ma adesso hanno deciso di dirsi addio. Lo ha confermato lei stessa in un'intervista al settimanale Diva e Donna. "Doveva andare così tra me e Angelo e non voglio recriminare nulla, ognuno ha le sue responsabilità”, ha raccontato la figlia di Adriano Celentano. La separazione, come Rosita ha spiegato, è avvenuta poco prima del lockdown di marzo 2020, quindi un anno fa. E infatti quello della quarantena non è stato un periodo facile per lei, che si è ritrovata da sola in un momento piuttosto complicato.

Parlando dei suoi genitori, invece, la Celentano ha rivelato di non vederli da Natale 2019. Si sono rinchiusi nella villa di Campesone di Galbiate perché, a detta di Rosita, la madre è terrorizzata da questo virus. Nonostante la solitudine durante il primo lockdown, la Celentano ha potuto comunque contare sull'aiuto dei suoi due cani Euphoria e Morphine. E non solo. Accanto a lei anche la cugina Alessandra, la famosa insegnante di ballo del talent show Amici, che le ha tenuto compagnia con lunghe videochiamate.

Il periodo trascorso da sola, però, l'ha anche aiutata a fare pace con se stessa, come ha raccontato: "Mi ero persa per pigrizia e un po’ di superficialità. Sono tornata alla preghiera. Sono in fase zen”. Una novità per Rosita Celentano, non abituata alle fasi di stallo. Basti pensare che il suo esordio risale a quando aveva 10 anni: prese parte a Yuppi du, il film dove i genitori Adriano Celentano e Claudia Mori erano protagonisti.

