Isola dei famosi, tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi botta e risposta a distanza durante la diretta

Francesco Fredella 15 marzo 2021

llary Blasi saluta Alessia Marcuzzi all’inizio dell’Isola dei famosi. La conduttrice dice di essere molto emozionata, ma non risparmia un pensiero alla Marcuzzi (che per anni ha condotto il programma). “Siamo pronti per iniziare. Io prima, però, ci tengo a salutare colei che mi ha preceduto nelle edizioni dell'Isola dei famosi. Sicuramente ci starà guardando da casa. Un bacio e un abbraccio ad Alessia Marcuzzi", dice Ilary. Alessia Marcuzzi replica su Twitter: "Un bacio grande anche a te. Daje tutta Ilary!". Non sembra esserci rivalità tra le due donne. Per la Blasi si tratta di una grande prova, visto che Mediaset riprende in mano i reality dopo 6 mesi di Grande Fratello Vip che ha incassato il 20% di share.

