Elisabetta Gregoraci di nuovo insieme a Flavio Briatore, spunta una foto. Il gossip impazzisce, occhio al dettaglio

Aria serena. Aria di famiglia. Tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci torna a splendere il sole, ma non sembra affatto una novità visto che sono stati sempre molto uniti. In occasione del compleanno di Nathan Falco, nato il 18 marzo, si sono riuniti per spegnere le candeline. Pochissimi amici, i più intimi, a Montecarlo per partecipare al party nel massimo rispetto delle norme anti- Covid. La Gregoraci ha organizzato tutto addobbando casa con palloncini colorati e T-shirt personalizzate.

Pensate che è arrivato persino un messaggio di complimenti da parte di una storica ex di Briatore, la top model Heidi Klum. Che ha commentato la foto di Flavio, Nathan ed Elisabetta. Ancora oggi, a distanza di anni, hanno un ottimo rapporto. La loro relazione è iniziata nel 2000 e quattro anni dopo hanno avuto una figlia, Helene Boshoven (che chiamano “Leni”). Prima del parto si consumò la rottura della love story.

“Leni è la mia figlia naturale, ma noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia. Però la frequento e io, Seal e Heidi abbiamo un rapporto eccezionale”, scrive sui social l’ex di Briatore. Che, tempo fa, raccontava: “È nata quando ci eravamo già lasciati. Heidi viveva a Los Angeles, io a Londra, la distanza era diventata incolmabile. Potevamo sentirci al telefono due ore al giorno, ma non bastava e un neonato deve stare con la madre. Poi, Heidi si è messa con Seal e lui l’ha cresciuta”.

