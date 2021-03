Chiara Ferragni e Fedez, è giallo sulla nascita di Vittoria: "Chi ha dato la notizia", occhio all'ora

24 marzo 2021 a

La notizia della nascita di Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez, ha fatto il giro dei social, ricevendo un numero di like e commenti senza precedenti. Pare, però, che i due genitori non siano stati i primi a dare la tanto attesa notizia ai propri follower. Qualcuno li ha anticipati senza il loro consenso. L'annuncio dei Ferragnez, infatti, è arrivato su Instagram poco dopo le 9 di mattina di ieri 23 marzo. Ma già da almeno un'ora su Twitter si sapeva della nascita della bambina e del suo nome, tenuto nascosto dalla coppia di influencer fino all'ultimo momento.

Secondo diverse ricostruzioni, tutto sarebbe partito dal tweet di un'amica di un'ostetrica dell'Ospedale Mangiagalli di Milano, dove è avvenuto il parto. "È nata Vittoria Lucia Ferragni, auguri a Chiara Ferragni e Fedez", ha scritto in un tweet la ragazza, prima ancora che i due genitori potessero dare per primi la notizia. Il tweet è diventato virale in pochi secondi e in un secondo momento è stato eliminato. Tuttavia, qualcuno su Twitter l'aveva già salvato e ripubblicato. Probabilmente la ragazza non immaginava che così avrebbe messo in grande imbarazzo l'amica ostetrica che le aveva rivelato lo scoop.

Mentre il tweet incriminato è stato cancellato, non sono state eliminate invece le numerose risposte che la ragazza ha rilasciato a chi le chiedeva conferma della notizia: "E' già nata! Vittoria!", scriveva alle 8 e 12. E ancora: "È nata Vittoria", alle 8 e 13. La notizia ha fatto il giro dei social e in molti hanno criticato il comportamento sia dell'ostetrica che dell'amica. Per ora né Chiara Ferragni né Fedez hanno commentato l'accaduto.

