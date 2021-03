Chiara Ferragni neanche 24 ore dopo il parto, la foto sconcertante. Due giorni fa così, oggi... Clamoroso sospetto

24 marzo 2021 a

"Ma come fa Chiara a venire così bene a poche ore dal parto?": è questa una delle domande più gettonate dopo la nascita di Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. In molti si chiedono come faccia la fashion blogger ad apparire così perfetta dopo aver dato alla luce la bambina. I due influencer, infatti, subito dopo il parto hanno dato la notizia ai loro followers condividendo diversi scatti dall'ospedale. In uno si vedono la neonata e le mani dei genitori. Ma se si fa attenzione, si nota anche la piega perfetta dei capelli della Ferragni. "Una dea anche subito dopo aver partorito", ha commentato qualcuno su Twitter.

C'è, poi, un'altra foto che ha destato parecchi dubbi. Lo scatto in bianco e nero condiviso nelle storie da Fedez ritrae Chiara Ferragni stesa sul letto d'ospedale con la bimba appena nata in braccio. Qualcuno su Twitter ha scritto: "Credo nella supremazia di Chiara Ferragni che partorisce tutta truccata e preparata". Qualcun altro invece: "Ma come fa ad essere perfetta e bellissima anche dopo aver partorito? Questa è magia nera".

Nella foto in questione la Ferragni fa per la prima volta anche lei - come il marito e il figlio Leone all'esordio di Sanremo - il segno di vittoria, in onore della figlia. L'influencer, inoltre, mostra un sorriso che non tradisce alcuna stanchezza. Tra le braccia, invece, stringe la sua bambina, celebrata già dai fan come un royal baby.

