Alessia Marcuzzi, la foto che scatena le bestie: "Ti devi vergognare, tuo marito che dice?". Orrore contro la conduttrice

24 marzo 2021 a

a

a

Nel mirino, suo malgrado, questa volta ci finisce Alessia Marcuzzi. Perché? Tutta colpa di una foto che ha scatenato i soliti bacchettoni, o nullafacenti, che si annidano online. Una foto senza veli che ha armato gli haters, i leoni da tastiera. Procediamo con calma. Il punto è che la conduttrice de Le Iene sta lanciando un suo nuovo progetto imprenditoriale, una linea di prodotti per il corpo realizzata dalla sua società. E così, per lanciarla, su Instagram la Marcuzzi ha postato una fotografia che la ritrae senza veli e un secondo scatto in cui è fasciata in una magliettina bianca. Apriti cielo.

Avete notato lo squarcio sul vestito di Ilary Blasi? Spunta una foto... pazzesca: viste proibite su Canele 5, il dettaglio | Guarda

Le immagini in questione non hanno assolutamente nulla di volgare. Anzi, sono anche piuttosto evocative. Ma come detto, i soliti noti sono passati all'attacco. In calce al post in cui la Marcuzzi presentava e raccontava il suo progetto, ecco piovere un orribile diluvio di insulti. C'era chi scriveva "vergogna", altri insistevano: "Ma che bisogno c'è di svestirsi?". E ancora, chi tirava in ballo la dolce metà della conduttrice: "Chissà che ne pensa il marito". Poi chi puntava il dito per il mancato rispetto delle norme anti-Covid sul distanziamento sociale: un delirio, totale, dato che ogni shooting fotografico viene realizzato soltanto dopo rigorosissimi giri di tamponi.

Ilary Blasi, altro disastro in diretta. Si tappa la bocca ma è tardi: cosa le sfugge, qui viene giù l'Isola

Oltre ai leoni da tastiera, però, anche molti complimenti. Già, perché l'intento della Marcuzzi era nobile: ricordare, promuovere ed evocare una delle cose che ci mancano di più, ossia il contatto fisico, la vicinanza con le persone. Alcuni lo hanno riconosciuto ed hanno applaudito la campagna, altri al contrario hanno preferito indulgere a volgarità e insulti. Tra chi si è complimentato con Alessia, anche diverse colleghe vip, tra le quali Emma Marrone, Elisabetta Canalis, Laura Chiatti, Marina La Rosa e Guenda Goria. E ancora, l'ironico post di Giulio Golia: "Avero saputo io avrei posato, sai che successone", ha commentato la Iena.

Isola dei famosi, tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi botta e risposta a distanza durante la diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.