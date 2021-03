Rosalinda Cannavò, confessione privatissima di Andrea Zenga: "Senza telecamere... cose molto forti"

Francesco Fredella 25 marzo 2021 a

Uniti più che mai. Ed è subito la trama di una favola. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, che si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello vip, ora sono al settimo cielo. “Fra me e Rosalinda si può dire che sta nascendo l’amore, ci stiamo vivendo ogni giorno e questo è l’importante. Proviamo delle cose molto forti l’uno verso l’altra. Senza telecamere siamo ancora più spontanei. Tra di noi possiamo parlare di tutto”, aveva raccontato Zenga jr a Casa Chi (il format sui social che fa capo al settimanale diretto da Alfonso Signorini).

“Diciamo che andiamo in contrasto, perché io sono disordinato e lei è pignoletta. Però mi coccola tantissimo, è molto attenta”, puntualizza Zenga. Ma la loro storia è stata al centro di molte polemiche, scatenate da Dayane Mello. “La storia tra Rosalinda e Andrea Zenga? Non mi convince molto la loro storia, perché per me è stato un modo di far parlare di loro gli ultimi dieci giorni. Parlavano di Giulia, Tommaso e gli altri per rimanere fino alla fine al GF Vip. Anche per un fatto di comodità, visto che non andava bene con Giuliano”, ha tuonato la brasiliana. “Si stanno conoscendo ma io quella chimica lì non l’ho mai vista, io almeno non posso tenermi se c’è quel trasporto. Vedremo cosa succederà tra di loro. Io penso che stanno sfruttando molto la televisione per dire che sono una coppia felice, ma bisogna vedere come va a letto, quella è la vera cosa che importa”.

Poi arriva la confessione di Dayane, che presto potrebbe partecipare al nuovo lavoro musicale di Cristiano Malgioglio. “Lei mi ha detto che stava bene con lui e che le cose erano ok. Non siamo entrate in discorsi piccanti anche perché non m’interessa. Non ho mai visto entusiasmo poi ovviamente loro vivono la loro storia , io mi auguro che sia felice. Dopo una relazione di 10 anni ci sta che faccia le sue esperienze, deve crescere, ha 28 anni”, conclude Dayane.

