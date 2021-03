Isola dei famosi, Paul Gascoigne si rompe in diretta. Lo sconcerto di Ilary Blasi: "Anche lui?", una inquietante "coincidenza"

26 marzo 2021 a

a

a

Incidente in diretta per Paul Gascoigne e grande apprensione all'Isola dei famosi. Il 53enne ex calciatore di Tottenham. Lazio e Rangers Glasgow, stella del calcio europeo e della Nazionale inglese a cavallo di Anni 80 e 90 si fa male alla spalla durante la seconda prova tra Burinos e Rafinados, che vedeva in palio un piatto di spaghetti con le polpette (immaginiamo l'orrore della vegana talebana Daniela Martani), dopo che la prima aveva visto vincere i Burinos: per ricompensa, l'arrivo di un nuovo compagno di squadra, l'ex tronista di Uomini e donne, Andrea Cerioli. "Ora vediamo - ha annunciato l'imprevisto Massimiliano Rosolino, inviato in Honduras del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi -, ma tranquilli, il medico l’ha soccorso subito”.

Isola dei famosi, subito una disgrazia. Appena arrivato, Ciufoli si "spacca": disastro in spiaggia, gira una voce

Non è un avvio di show facile, visto l'infortunio a tempo di record di Roberto Ciufoli durante la prima puntata, poi superato, e la crisi psicofisica di Valentina Persia, che qualche notte fa aveva anche fatto pensare a un suo ritiro prematuro. La Blasi, sinceratasi delle condizioni del popolare Gazza, ha provato a sdrammatizzare scherzandoci un po' su: "Quest’anno abbiamo un problema con le spalle. Pure Ciufoli si era fatto male".

"Mi fai vedovo?". Fariba Tehrani si accascia al suolo: gelo all'Isola, il litigio in Honduras finisce in disgrazia



Peraltro, con gesto "eroico" da vero sportivo (nonostante anni di stravizi ed eccessi alcolici con risvolti drammatici, che ne hanno messo a rischio la vita), Gascoigne ha tenuto duro permettendo alla sua squadra di vincere. "No Paul no party!", lo ha elogiato Rosolino. Che da ex atleta qual è, e che atleta (olimpionico e tra i più grandi protagonisti del nuoto azzurro di sempre) non ha potuto che apprezzare lo spirito da guerriero dell'inglese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.