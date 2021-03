Dayane Mello, incontro segreto con un uomo a Milano: ecco con chi è stata pizzicata

27 marzo 2021 a

a

a

Dayane Mello e Mario Balotelli sono stati pizzicati insieme a Milano. Lo scoop arriva da Amedeo Venza, esperto di gossip, il quale ha assicurato che i due sono stati insieme lunedì scorso, quindi il giorno dopo la partecipazione della modella brasiliana a Live-non è la D'Urso. Se la notizia venisse confermata, si spiegherebbero molte dichiarazioni misteriose che la Mello ha fatto in questi giorni.

"Senza le telecamere...". Confessione privatissima su Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga vuota il sacco: "Cose molto forti"

In una delle sue ultime interviste al format web Casa Chi, la quarta classificata del Grande Fratello Vip ha confessato che c'è qualcuno nella sua vita al momento. Tuttavia, non ha voluto fare nomi. Si è limitata a dire che si tratta di una persona che è entrata e uscita dalla sua vita più volte negli ultimi 10 anni. Dunque una persona che, tra alti e bassi e tra tira e molla, c'è sempre stata per lei. La stessa Mello, per evitare guai, aveva detto: "Se dico il nome succede un macello".

In mare con Leonardo Di Caprio, questa "cosina": le foto (pazzesche) di Dayane Mello, ormone impazzito, lo scoop | Guarda

Dopo le dichiarazioni della modella brasiliana, in molti hanno pensato che dietro alle sue frasi enigmatiche potesse esserci proprio Balotelli. Lei, infatti, al di là della battutaccia pronunciata da lui al GfVip, ha sempre sostenuto che il calciatore sia stato uno dei fidanzati più importanti della sua vita. Tra l'altro i due si sarebbero conosciuti proprio una decina di anni fa, il che coinciderebbe con quanto detto da lei a Casa Chi.

"Conta cosa succede a letto". Dayane Mello, imbarazzante (e privatissima) soffiata su Rosalinda: Andrea Zenga umiliato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.