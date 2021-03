Gerry Scotti, retroscena privato e doloroso: perché lui e la compagna Gabriella non sono sposati

29 marzo 2021 a

Si amano, ma non si sposano. Gerry Scotti e Gabriella Perino sono una delle coppie più solide e affiatate del mondo della tv, forse perché se lui è il re dei quiz di Mediaset, lei è un riservatissimo architetto che preferisce stare lontanissima da pettegolezzi e riflettori. E forse perché la loro storia è nata in modo decisamente bizzarro. I due si conoscevano da ragazzi e avevano avuto una relazione quando Gerry aveva 30 anni e Gabriella 20. Poi Scotti si è sposato con Patrizia Grosso nel 1991 e ha avuto un figlio, Edoardo. Quest'ultimo, per un curioso caso della vita, andava a scuola con la figlia di Gabriella e così tra lei e Gerry, nel 2011 (2 anni dopo il divorzio del conduttore di Chi vuol essere milionario e Caduta libera) è scoccato un nuovo colpo di fulmine. Che non li porterà, però, all'altare.

"Rispetto al matrimonio abbiamo posizioni molto diverse - ha spiegato Gerry al magazine Intimità -. Lei aveva scelti di non sposarsi nella sua prima esperienza, mentre io avevo scelto di sposarmi e poi le cose sono andate male. Per cui abbiamo convinzioni diametralmente opposte. Per il momento non ne stiamo parlando… però boh".

"Il problema è che se qualcuno mi chiede qual è l’esperienza che ho fatto fatica a vivere, a digerire e a superare io risponderei che è stato il fallimento del mio matrimonio - ammette con un po' di amarezza Scotti -. E quando uno crede profondamente nella famiglia e va male, poi fatica ad alzare la mano e a dire 'Bis, bis'. Però ci arriverò a chiederlo. Con questa serenità, ci arriverò”. Per il momento, prima che futuro sposino, Scotti è neo-nonno di Virginia.

