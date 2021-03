Isola dei Famosi, Iva Zanicchi e il retroscena su Ilary Blasi: "Eravamo distrutti, ma lei ci ha aspettato"

30 marzo 2021 a

a

a

“Mi sento a mio agio”: Iva Zanicchi parla così della sua partecipazione all’Isola dei Famosi in veste di opinionista. Insieme a lei Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. A tal proposito rivela un retroscena inedito: “Ilary è deliziosa, gentile. Alla fine della prima puntata, quando eravamo tutti distrutti, Ilary ci ha aspettato dietro le quinte per ringraziarci. E’ veramente unica, regge per ore e ore sempre con il sorriso”.

"Depressione, la paura di non farcela". Valentina Persia, un momento drammatico: paura all'Isola dei Famosi

La cantante, poi, ha parlato anche dei suoi progetti futuri dal punto di vista musicale: a settembre uscirà una nuova raccolta con 10-12 brani. Successivamente andrà in onda su Canale 5 uno speciale di due puntate musicali interamente dedicate a lei. “La raccolta di brani uscirà il prossimo settembre e successivamente avrò due serata tutte per me, voglio fare una cosa popolare ma di grande qualità”, ha spiegato la Zanicchi in un’intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni.

Gesto "sbagliato", incidente drammaticamente... bollente: Ilary Blasi da bollino rosso su Canale 5 | Guarda

L’opinionista dell’Isola dei Famosi, inoltre, ha spiegato anche quali siano – a suo dire – le differenze tra il reality condotto dalla Blasi e il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 da settembre a marzo scorso. “I concorrenti litigano lo stesso, ma il contesto è diverso”, ha detto la cantante, che due anni fa ha partecipato come opinionista del Gf insieme a Cristiano Malgioglio.

"La signora vegana? Voglio proprio vedere come...". Iva Zanicchi spietata, ridicolizzata Daniela Martani:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.