Isola dei famosi, Ilary Blasi "rischia l'incendio". Una voce da Mediaset: il grande pericolo

Una grande opportunità, ma anche "un grande pericolo". Ilary Blasi guida l'Isola dei Famosi e da Mediaset c'è chi la mette in guardia sulle insidie che la attendono. Il consiglio arriva da chi la tv la conosce forse meglio di chiunque altro in Italia, Maurizio Costanzo. Nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, dedicata al piccolo schermo, lo storico conduttore delle reti berlusconiane definisce la Blasi "una brava conduttrice, e alla guida dell'Isola lo sta dimostrando".

Il problema, semmai, è dato dal tipo di format in sé: "I reality show sono programmi pericolosi perché, come abbiamo visto al Grande Fratello Vip e nelle passate edizioni dell'Isola, basta una scintilla per far scoppiare un incendio". Un incendio che spesso scotta, se non addirittura brucia i conduttori. Alessia Marcuzzi, uscita con le ossa rotte dalle ultime edizioni dell'Isola dei famosi, ha rischiato di vedere la sua carriera a Mediaset messa in standby, mentre anche un gigante come Alfonso Signorini ha faticato non poco nel gestire le polemiche intorno alle due ultime, difficilissime (causa Covid) edizioni del GfVip.

E proprio su questo punto Costanzo sottolinea cosa servirà alla Blasi in dosi abbondanti nelle prossime settimane: "Spero abbia la prontezza necessaria per spegnere le polemiche, la lucidità per spegnere le fiamme in tempo". Insomma Ilary Blasi alla guida dell’Isola dei Famosi ha convinto davvero tutti, Maurizio Costanzo compreso.

