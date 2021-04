Isola dei famosi, "tsunami Fariba Tehrani". Indiscrezione piccante, fonte certa: "Lei è una amazzone"

05 aprile 2021 a

"Uno tsunami". Fonti molto qualificate rivelano che Fariba Tehrani sta per travolgere l'Isola dei famosi. La naufraga persiana, madre della influencer Giulia Salemi vista di recente al Grande Fratello Vip, si è già contraddistinta per la verve e l'esuberanza. Ma il bello deve ancora venire. "Tenetevi pronti", avverte Stefano Regina, il suo migliore amico.

L'ospite di Barbara D'Urso a Canale 5, nella "nuova" versione extra-large di Domenica Live, ha escluso sorprese "sentimentali". Qualche giorno fa si era invece diffusa la notizia secondo cui Fariba, 58enne nata a Teheran ma da anni trapiantata in Italia, fosse andata in Honduras disposta anche a trovare un nuovo amore, un po' come accaduto alla figlia Giulia, entrata single al Grande Fratello Vip e uscita felicemente accoppiata con il coinquilino Pierpaolo Pretelli.

Cuore libero, dunque, e mente ancora di più. "È un cane sciolto, una leader, un'amazzone. Non si fidanzerà", ha commentato Regina, senza escludere però altri colpi dis cena "piccanti". E a proposito di veleni e polemiche, qualche giorno fa molto si è parlato a proposito del trucco sfoggiato da Fariba sull'isola. Come possibile, tra una tellina e una noce di cocco, un attacco di mosquitos e un dolore muscolare (o peggio) pensare anche al make up? Se l'era domandato anche Ilary Blasi in persona. Risposta del suo amico: "Non so se sia trucco permanente, potrebbe anche, ha un centro estetico, è una imprenditrice". Sibillino: le mille e una risorse di Fariba, arrivata in Honduras con un arsenale apparentemente infinito.

