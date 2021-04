Pomeriggio 5, Lory Del Santo massacra Elettra Lamborghini: "Non può fare quella roba, chi è davvero"

14 aprile 2021 a

Elettra Lamborghini nel mirino di Lory Del Santo. La ricca ereditiera e attuale opinionista dell'Isola dei Famosi su Canale 5 è stata criticata dalla showgirl per una sua recente dichiarazione. La Lamborghini, infatti, ha annunciato che dopo la fine della sua esperienza nel reality condotto da Ilary Blasi lascerà la televisione per tornare a dedicarsi alla musica. L'argomento è stato affrontato nel salotto di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque.

Mentre la conduttrice ha detto di rispettare la decisione della cantante, la Del Santo invece ha lanciato una frecciatina ad Elettra. “Una vera artista non lascia il palcoscenico, se lo lascia è perché non è una vera artista”, ha detto la showgirl. Non la pensa come lei il giornalista Francesco Fredella, che invece ha apprezzato molto il gesto della Lamborghini: "In un momento come questo, dire ‘faccio un passo indietro’ sulla cresta dell’onda, tanto di cappello non è da tutti”.

In studio, tra gli ospiti della D'Urso, c'era anche il primo eliminato di questa edizione dell'Isola dei Famosi, Ferdinando Guglielmotti, che ha espresso il suo parere sull'ereditiera. A quanto pare la Lamborghini non piace al Visconte, e non solo dal punto di vista estetico. "Non mi piace come opinionista", ha detto l'ex naufrago, scontrandosi con l'opinione della conduttrice, che invece ha una simpatia particolare per Elettra.

