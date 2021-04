La Vita in Diretta, Belen Rodriguez insultata: "Spuntano queste foto dalle Maldive", cosa non torna

14 aprile 2021 a

Belen Rodriguez vanta milioni di follower, che però in certe circostanze possono rivelarsi un boomerang a causa della sovraesposizione mediatica. A La vita in diretta, la trasmissione in onda su Rai1, il padrone di casa Alberto Matano ha affrontato con Roberto Poletti il caso che riguarda la showgirl argentina. La quale nelle scorse ore è volata alle Maldive insieme al fidanzato Antonino Spinalbese, padre del bambino che porta in grembo: i due hanno approfittato di un impegno lavorativo riguardante un servizio fotografico per godersi anche un po’ di relax.

La cosa ha ovviamente scatenato delle polemiche, dato che molti italiani sono frustrati nel vedere i Vip andare in giro per il mondo, visto che le regole lo consentono, mentre loro sono costretti a una vita di stenti e a star chiusi in casa ormai da oltre un anno. “Che problema c’è se Belen tecnicamente poteva andare alle Maldive?”, ha dichiarato Poletti. E Matano, da sempre in lotta contro gli odiatori dei social, gli ha dato ragione: “Quando smetteremo di cercare sollievo nelle accuse al prossimo?”.

Poi Poletti ha espresso ancora più chiaramente il suo punto di vista: “Belen, come tanti altri. Belen almeno è andata a fare le foto e le ha pubblicate, tanti altri hanno dichiarato il falso. Lei ha avuto il coraggio delle proprie azioni”. Partendo da questo caso, il giornalista si è espresso duramente nei confronti di alcune decisioni del governo: “Questo Paese permette questo. Quanti italiani comuni sono in Paesi dove si possono fare le vacanze low cost? Perché non ci lamentiamo?”.

