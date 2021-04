Michelle Hunziker, la rivelazione su Aurora Ramazzotti: "Tratti orientali? Chi è nostro antenato", ora si capisce tutto

20 aprile 2021 a

Si torna a parlare di Aurora Ramazzotti, ma in questo caso il cat-calling non c'entra nulla. Si torna a parlare di lei per alcune rivelazioni divertenti della madre, Michelle Hunziker, che siamo abituati a vedere dietro al bancone di Striscia la Notizia, il tg satirico che conduce su Canale 5 insieme a Gerry Scotti. La Hunziker, infatti, ha parlato dei tratti "orientaleggianti" della figlia, in effetti piuttosto spiccati, fornendo una possibile spiegazione relativa alle origini di questi tratti così peculiari.

"Vi racconto una storia curiosa della nostra famiglia. Vedete Aurora quanto ha i tratti asiatici. Ma perché nella nostra famiglia ci sono tratti asiatici?", premette la Hunziker su Instagram, in una serie di stories insieme alla madre, Ineke, anch'essa con tratti che evocano l'Oriente. E dopo aver mostrato una foto di Aurora, figlia che Michelle ha avuto con Eros Ramazzotti, aggiunge: "Abbiamo i tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno due antenati, uno nel 1760, l’altro nel 1880, erano marinai, lavoravano in Indonesia e hanno sposato degli indonesiani. Siamo olandesi e dal 1690 tutti hanno lavorato in marina o sulle navi". Quindi, riprende la Hunziker, "abbiamo nella nostra genetica l'Asia. Ecco perché Aury ha questi tratti", conclude.

E della Hunziker, negli ultimi giorni, si è parlato anche per le folli accuse di razzismo piovute contro di lei e Gerry Scotti, accuse mosse dalla pagina Instagram Diet Prada, che aveva puntato il dito contro di loro per una parodia del linguaggio cinese messa in scena a Striscia la Notizia. Un siparietto innocente con parlata orientale che ha sollevato un assurdo polverone. La Hunziker, comunque, da par suo si era scusata: "Non era mi intenzione ferire nessuno, chiedo umilmente scusa", aveva detto sempre su Instagram.

