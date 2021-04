Maria Teresa Ruta, "il mio amante perfetto": confessione spinta, il ragazzino su cui ha messo gli occhi

Francesco Fredella 27 aprile 2021 a

a

a

Maria Teresa Ruta sogna Mario Ermito. “Sarebbe perfetto come mio amante a teatro”, dice l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha avuto modo di conoscere l’attore pugliese proprio nella casa di Cinecittà. In un’intervista senza freni a RTL102.5 News, la Ruta parla di nuovi progetti. “Una canzone, che s’intitola Lividi, poi un libro ed uno spettacolo teatrale con Guenda. “Sto registrando un programma… è quasi maggio, molti programmi chiudono e io sto iniziando a registrare. Vedrete”, svela.

"Perché non mi interessa". Zorzi cancellato con una frase: la fucilata di Maria Teresa Ruta

E tutti i suoi fan sono curiosi di sapere qualcosa in più. Qualcuno vorrebbe rivederla in tv al Grande Fratello vip. Lei, dopo qualche domanda scomoda sugli opinionisti, rimarca: “So che Alfonso Signorini farà la scelta più giusta. Però mi piacerebbe aver un ruolo. D’altronde sono la donna dei record con 22 nomination superate!”. Ed è tutto vero: Maria Teresa Ruta, con una carriera lunga 40 anni in tv, ha superato ogni tipo di tempesta durante l’ultima edizione del Gf Vip. “Ai ragazzi di oggi dico: rubate il mestiere con gli occhi, come ho fatto io. Ho imparato da Sandro Ciotti e grandi della tv e del giornalismo sportivo”.

"Quelle notifiche a orari inconsueti". Guerra totale: Maria Teresa Ruta bombarda Tommaso Zorzi, la soffiata privatissima

Ora Maria Teresa si sta concentrando sul nuovo brano. E dice: “All’inizio c’era la necessità di non far soffrire i miei genitori, perché spesso la persona che subisce una violenza se ne vergogna, pensa quasi di averne lei la colpa e invece siamo solo delle vittime. Così ho sofferto io e ho sofferto moltissimo. Poi quando sono diventata adulta ho capito di avere delle responsabilità nei confronti dei nostri figli, sia donne che uomini.”

E poi, prima di lasciare il programma, una parentesi su Cristiano Malgioglio (avevano avuto un piccolo litigio in diretta). “Mi ha invaso il camper di fiori, come facevo a non scusarlo? Mi ha detto che a lui sembrava un bel momento televisivo se avessimo litigato, ma non è stato così per me!”, conclude.

"Mamma non sta molto bene". Maria Teresa Ruta, lacrime e paura: inquietanti indiscrezioni sulla sua salute

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.