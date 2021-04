Massimiliano Allegri, "dove lo hanno beccato". Indiscrezione pesantissima, che disastro: addio ad Ambra Angiolini?

Francesco Fredella 27 aprile 2021 a

Crisi profonda? Ambra Angiolini rimanda le nozze con Massimiliano Allegri. E la notizia diventa una bomba. “Le cose stanno cambiando. Allegri è a Montecarlo perché è una delle capitali del calcio internazionale, il principale ritrovo di procuratori sportivi e dirigenti dei grandi club europei. Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre”, scrive il settimanale DiPiù.

I due, lo ricordiamo, fanno coppia fissa dal 2017. Ma ora, misteriosamente, la situazione è precipitata. Una fonte segreta fa sapere che il 53enne starebbe valutando diverse offerte dei club stranieri. Insomma, potrebbe andare a lavorare all’estero. Questo significherebbe tanto: i due potrebbero stare lontani e le nozze sarebbero sempre più lontane. Nessuna traccia di una presunta crisi pre-matrimoniale sui social. Ma Ambra e Allegri, chi li conosce bene lo sa, sono sempre stati piuttosto riservati sulla loro vita privata.

Potrebbe trattarsi, più semplicemente, di un momenti di difficoltà. Nulla di più. Per Ambra si tratta, in ogni modo, di un bel momento professionale: da poco ha finito di girare il film “La notte più lunga dell’anno” (interpreta una cubista che decide di chiudere con la vita notturna). Massimiliano Allegri, come raccontato, dal settimanale DiPiù si trova a Montecarlo. Vite separate. Per adesso. Ma i tabloid di tutta Europa si sarebbero messi a caccia dell’ex allenatore di Juve e Milan. Nessuna traccia, solo tante indiscrezioni. Poche certezze. Sullo sfondo il popolo dei social che vuole sapere qualcosa in più.

