Diletta Leotta, la foto del bacio in bocca: "Storia iniziata a dicembre", umiliato Can Yaman?

28 aprile 2021 a

Dopo giorni di gossip e smentite, spunta una foto. Diletta Leotta è stata beccata dal settimanale Oggi in compagnia del vicepresidente della Roma, il rampollo americano Ryan Friedkin. Nello scatto rubato i due si scambiano un tenero bacio. Solo ieri, però, la stessa Diletta si era sfogata sui social, negando di aver rotto con l'attore turco Can Yaman e spiegando di essere solo un'amica dell’imprenditore statunitense. Le immagini pubblicate dalla rivista, però, la smentiscono.

Il settimanale, tra l'altro, aggiunge anche alcuni dettagli sulla vicenda: "Oggi dimostra come la love story, che per Dagospia è tuttora in corso, risalga ad almeno cinque mesi fa. Le foto, infatti, sono del 20 dicembre scorso e non lasciano dubbi: la coppia si abbraccia, si bacia quasi con ferocia”. Le immagini, insomma, non sono nemmeno recenti. E lo stesso Dagospia ha assicurato che la storia con Friedkin non si sia mai conclusa da allora. Resta solo una domanda adesso: e Can Yaman? L'inviata di Dazn e l'attore turco, infatti, hanno iniziato a frequentarsi ufficialmente a inizio 2021.

Nel corso dei mesi, inoltre, in molti hanno dubitato della love story tra Yaman e la Leotta, sospettando fosse finta, nata solo per la visibilità. I diretti interessati, però, hanno sempre smentito questa versione. Intanto Dagospia torna all'attacco e accusa la conduttrice di “miserevole vittimismo" dopo lo sfogo che la Leotta ha pubblicato su Instagram. Nel post, infatti, Diletta ha etichettato lo scoop del portale come "giornalismo spazzatura e acchiappaclic”.

