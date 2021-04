Caterina Balivo, spunta questa foto su Instagram. La confessione choc: "Sono mostruosa"

29 aprile 2021 a

“Mi vedo mostruosa”. Caterina Balivo spiazza tutti i suoi follower su Instagram con una foto e questa confessione. La popolare conduttrice, al timone di programmi di successo come Vieni da me e Detto Fatto, di recente anche tra i giurati de Il cantante mascherato di Milly Carlucci su Rai 1, ha utilizzato un filtro del social che alza gli zigomi e gonfia le labbra.

Dopo aver provato questo particolare filtro ha detto: “Volevo ringraziare chi ha inventato questo filtro perché io mi vedo mostruosa”. Aggiungendo poi: “Niente, meglio le mie labbra sottili ed un po’ storte che queste”. La nota presentatrice televisiva è molto attiva sui social, soprattutto da quando ha lasciato il piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia.

Sempre attraverso le sue storie Instagram, poi, la Balivo ha puntato il dito contro certi eccessi della chirurgia estetica: “Alcune volte quando vedo delle donne che sono rifatte così penso ma non lo vedono che son dei mostri? A quanto pare no, oppure forse si, ma non sanno come tornare indietro”. Nelle scorse ore, inoltre, la conduttrice ha fatto un annuncio che ha incuriosito tutti i telespettatori che sperano in un suo ritorno in tv. Nello specifico, ha detto: “Domani si parte per lavoro. Per chi si stesse preoccupando, torno presto”. Senza aggiungere nulla di più sui suoi progetti lavorativi.

