Felicissima Sera, Pio e Amedeo sconvolgono l'Italia: "Noemi, una bottarella te la davo" e bacio in bocca con la lingua a tradimento

Da Pio e Amedeo, ospite di Felicissima Sera, arriva Noemi e Twitter letteralmente "impazzisce", dividendosi tra fan in delirio e haters scatenati. E il sospetto è che ancora una volta il "salottino radical chic" di chi cinguetta non riesca a cogliere l'ironia, sottile o grossolana (a seconda dei punti di vista), di chi fa tv è sempre più forte. Il duo pugliese, famoso per le volgarità assortite e un certo orgoglio buzzurro, ha scelto per l'ultima puntata di sfidare il politicamente corretto affrontando temi (e parole) tabù, come testuale) "ebrei, n***i e ricch***i". E le donne, ovviamente, visto che in materia la sensibilità è giustamente aumentata a dismisura negli anni di femminicidi e #metoo, raggiungendo talvolta livelli parossistici.

E la prova la fornisce proprio la simpatica, divertente e divertita ospitata della rossa cantante che ha conquistato ancora una volta il pubblico con l'ultima partecipazione al Festival di Sanremo. Di lei però spesso si è parlato più della clamorosa metamorfosi fisica (con tanti chili persi in pochi mesi) e della suadente silhouette sfoggiata all'Ariston che del talento artistico. Ci hanno pensato Pio e Amedeo a mandare in tilt il pubblico, leggendo i commenti cattivissimi di chi critica Noemi (anche per la sua stessa partecipazione a Felicissima sera, un bel cortocircuito, o perché sembrava "più felice" quando era più grassottella) e di chi viceversa la esalta solo per il "merito" di essere dimagrita. Tra il serio e il faceto, Pio, Amedeo e Noemi hanno regalato un bel messaggio ai censori di Twitter: ognuno fa come gli pare, e come gli suggeriscono testa e cuore. E dopo tutto, chiosa Amedeo rivolgendosi a Noemi, "una bottarella te l’avrei data anche prima".

"Le urla di Mara Venier". Pio e Amedeo, la verità dietro le quinte dello "scandaloso" Felicissima sera

Sul palco spazio anche per un altro momento un po' più trash, quello con Laura Chiatti chiamata a improvvisare una sceneggiatura con tanto di bacio in bocca tutt'altro che casto di Pio alla bella attrice. La compagna di Marco Bocci, spiazzata, non ha potuto che definirsi "sconvolta": "La lingua non me l'aspettavo".

