Uomini e donne, Gemma Galgani "vive solo per quello". L'ex Manetti la umilia: "Fino a 100 anni"

Torna a parlare Giorgio Manetti, l'ex fidanzato di Gemma Galgani. Lo storico uomo che l'ha accompagnata a Uomini e donne, ma poi tutto è finito. "Gemma vive esclusivamente per Uomini e Donne. Ripete sempre le stesse cose, ma a Maria De Filippi conviene tenerla lì", racconta a Nuovo Tv. "Prima di conoscere me non era così famosa. La mia popolarità me la sono creata da me e l’ho dimostrato una volta uscito dal programma".

Le parole di Manetti sembrano un vero attacco alla Galgani, che a distanza di anni dal suo arrivo a Uomini e donne non ha ancora trovato il partner. E, infatti, pure Tina Cipollari (da sempre acerrima nemica) la attacca in tutti i modi. La Galgani, lo scorso anno, ha vissuto un flirt con Nicola Vivarelli (alias Sirius): un giovane marinaio che non è arrivato alla ribalta della popolarità grazie a Uomini e donne. Lui, in studio, aveva giurato di essere innamorato di Gemma, che era alquanto perplessa: non c'è stato nemmeno un bacio.

Lui è partito per una missione sulle navi da crociera e poi è ritornato in grande spolvero per stare dietro a Gemma (e non solo). Nulla di fatto: la Galgani soffre, piange e si dispera. Non riesce a trovare l'uomo giusto. "Resterà lì fino a cent’anni. Non so cosa faccia al di fuori del programma”, continua Giorgio. Una vera cannonata senza mezzi termini. E dai salotti tv si passa al gossip: Manetti, però, sembra aver lasciato la televisione dedicandosi al cinema e ad altre attività imprenditoriali.



