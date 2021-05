Valeria Marini umiliata a Supervivientes: "Dove fa pipì", schifo senza precedenti

Francesco Fredella 04 maggio 2021 a

a

a

Bufera su Valeria Marini, che è protagonista di Superviventes (l’edizione spagnola dell’Isola dei famosi). "Ruba lo shampoo e non fa la pipì in bagno", racconta sull’isola la cantante spagnola Marta Lopez. Che poi rincara la dose: "Non fare pipì fuori dalla latrina, altrimenti la calpestiamo. Te lo dico con tutta l’educazione del mondo".

A Superviventes c’è pure Gianmarco Onestini, fratello di Luca (ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Uomini e donne). "Dormivo ed era tutto buio, non mi ero resa conto neppure dove fossi, pensavo di essere vicino all’acqua. Inoltre, la mia pipì è fatta di gocce di Chanel", dice Marina facendo sorridere Gianmarco. E la notizia ha fatto subito io giro della Rete.

Per i naufraghi la Marini avrebbe usato lo shampoo comune guadagnato grazie alla prova ricompensa. "Stamattina ti ho visto con la testa piena di shampoo. Se ne prendi poco non esce così tanta schiuma": l’accusa di uno dei naufraghi è durissima.



Valeria, però, si difende: "Non lo so, non è possibile che sia caduto? Io non sono stata. La prossima volta non mi laverò più da sola, non mi piace che pensate questa cosa". E poi ancora: "Non mi permetto di toccare qualcosa se non c’è anche un’altra persona. Io ho detto la verità e mi dispiace che voi non abbiate lo shampoo, ma non l'ho finito io". Cosa accadrà nei prossimi giorni? Gli scontri sembrano essere dietro l’angolo. E la Marini, veterana dei reality, potrebbe tornare in Italia con un’iniezione di popolarità. Ancora di più rispetto al passato.

