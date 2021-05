Belen Rodriguez, grosso imbarazzo: "Cecilia e Stefano De Martino seduti vicini in aereo". Si dice che... Una (ex) famiglia a pezzi

Francesco Fredella 17 maggio 2021 a

a

a

Adesso Belen Rodriguez sta vivendo per davvero un momento d'oro. E le polemiche devono restare lontano. Una volta per sempre. Il motivo? La storia con Antonino Spinalbese, conosciuto lo scorso anno dopo un colpo di fulmine, sta per dare il vero del loro amore: una figlia. E la famiglia Rodriguez, sempre molto unita, è pronta a festeggiare l'evento. Manca poco.

"Seno e naso non passano il test". Questa Cecilia Rodriguez? Dimenticatela: ecco com'era davvero la sorella di Belen anni fa | Video

Cecilia, intanto, che è tornata in tv e sui social a parlare di Ignazio Moser (che è uno dei naufraghi dell'Isola dei famosi), difende sua sorella. E dice: “Belen? La vedo benissimo, sono davvero contenta. Penso sempre alla felicità della mia famiglia, ci teniamo tanto all’amore. Jeremias ha trovato una bravissima ragazza e anche il fidanzato di Belen, Antonino, mi piace tanto, sto bene con lui. Con altri fidanzati avevo avuto qualche ansia, lui è un bravissimo ragazzo, ha i nostri stessi principi, è umile, è puro ed è un sognatore”.

"Solo due tette e un cu***". Orrore vip contro Belen Rodriguez, rosica ancora per quell'estate? | Guarda

Insomma, secondo Cecilia adesso sua sorella ha trovato la felicità. Restano negli annali della cronaca rosa i suoi ex fidanzati: Marco Borriello, Fabrizio Corona, Andrea Iannone, Stefano De Martino. Acqua passata perché adesso si guarda al futuro. Ma spunta un'altra indiscrezione, anzi una vera coincidenza. Si racconta, ma si tratta di una spifferata, che su un volo Napoli-Milano a Cecilia e Stefano siano stati assegnati due posti vicinissimi. Imbarazzo? Chiacchierata? Sguardi e saluti? Un mistero. Di tutto questo che si racconta, però, non ci sono prove: mancano foto di fan e curiosi, che sicuramente avrebbero immortalato il momento. Epico. Poi ci sarebbero, sullo sfondo di questa rottura matrimoniale definitiva tra Stefano e Belen, i litigi tra Cecilia e Adelaide (sorella minore del ballerino). Pure Jeremias, fratello di Belen, avrebbe chiuso i ponti con De Martino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.