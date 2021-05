Naomi Campbell madre in gran segreto a 51 anni: tam-tam e choc planetario, "chi è il padre"

19 maggio 2021 a

Naomi Campbell è diventata mamma. L’annuncio è arrivato a quattro giorni dal compimento dei 51 anni e ha generato curiosità in tutto il mondo: di chiaro in questa storia c’è solo il sesso della bambina, come e da chi l’ha avuta è invece un mistero per chiunque. A parte ovviamente per la sua stretta cerchia, che però non si lascia sfuggire nulla: d’altronde non si sapeva nemmeno che stesse per avere un figlio, la notizia è stata data dalla diretta interessata come un fulmine a ciel sereno, segno che è ancora possibile proteggere la propria privacy nell’epoca dei social.

E stiamo parlando di una super diva mondiale, non dell’ultimo influencer del quartiere. L’annuncio di Naomi è arrivato con tanto di foto di due piedini che spuntano da una gonnellina a fiori: non è sfuggito il dettaglio di un braccialetto da reparto maternità indossato dalla Campbell, che fa quindi pensare che sia stato un parto naturale. “Una bellissima piccola benedizione mi ha scelta per essere sua madre - ha dichiarato - sono così onorata di avere questa anima delicata nella mia vita, non ci sono parole per descrivere questo legame che ora ho con te angelo mio. Non c’è amore più grande”.

Qui finiscono le certezze e si entra nel campo delle ipotesi: non si conosce il nome della bambina né quello del padre, così come non sono state spiegazioni su come a 51 anni la gravidanza sia stata portata avanti. Negli scorsi anni aveva confessato il desiderio di avere figli: “Per come è la scienza oggi, posso farlo quando voglio”.

