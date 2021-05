Avanti un altro, Francesco Nozzolino e la svolta di vita: "Dimagrirò grazie a lui", metodo rivoluzionario

Francesco Fredella 25 maggio 2021 a

Obiettivo: far dimagrire Francesco Nozzolino. Il dottor Giancarlo Pillon, medico chirurgo di Treviso, si è messo al lavoro ed ha già incontrato Nozzolino. Che ha tutta la voglia di diventare una silhouette. Tra l’altro Pillon ha elaborato il metodo della "alimentazione recettoriale", come lui ama definirla, frutto di una ricerca di tipo clinico portata avanti e perfezionata nel tempo dal medico stesso con lo studio e l’ osservazione continua sui pazienti . I risultati ottenuti dimostrano che si può migliorare lo stato di salute e, di conseguenza, rallentare l’invecchiamento, mediante un’alimentazione "su misura", individualizzata. Ora Nozzolino, che raggiungiamo al telefono, promette: "Voglio provare a dimagrire grazie a lui". Incuriositi, abbiamo contattato il dottor Pillon per farci raccontare questo nuovo metodo".



Dottor Pillon lei ha elaborato un’importante ricerca riguardo le malattie e l’anti-age. Di cosa si tratta?

"Ho avuto la fortuna di lavorare per molto tempo in ospedale, esperienza che mi è stata utilissima, poi nel 2004 ho deciso di dedicarmi allo studio di un altro approccio alla patologia e all’antiage.L’ obiettivo era quello di associare lo stato di benessere psicofisico del paziente con l’anti invecchiamento.La mia tecnica non prevede, per esempio, l’utilizzo di filler, poiché si basa innanzitutto sulla disintossicazione del corpo al fine di migliorare il quadro ormonale del soggetto, allontanando importanti patologie che insorgerebbero nel tempo e indurrebbero l’invecchiamento della persona. Ovviamente al primo posto c’è sempre la salute".

Quali sono state le valutazioni che l’hanno indotta a giungere a questa conclusione?

"Fino ad ora ho trattato circa 20.000 persone sia donne che uomini, e con molte di esse ho ottenuto risultati che sono andati ben oltre le più rosee aspettative. Ogni paziente ha le proprie caratteristiche che vanno studiate a fondo, analizzate e interpretate . Di conseguenza il piano di trattamento, prevalentemente alimentare, è specifico per ognuno in quanto non tutte le persone possono trarre beneficio da qualunque cibo. È un’analisi fatta sul singolo cucendogli addosso un vestito su misura, compatibile con le sue peculiari caratteristiche. Quindi attraverso degli esami del sangue si riesce a capire, ad esempio, quanto possa essere intossicato un individuo e a che categoria 'recettoriale' appartenga: da lì si inizia un percorso finalizzato a determinare una riduzione delle sostanze tossiche".

Quindi come definirebbe il suo metodo?

"È per certi versi un metodo innovativo: sottolineo il fatto che, i miei pazienti non devono pesare mai alcun alimento. Il percorso si compone di 2 fasi: la prima, disintossicativa, prevede una selezione degli alimenti il cui intento è quello di migliorare soprattutto l’aspetto ormonale del soggetto, nella seconda, l’alimentazione si amplia, piano piano il paziente migliora avvertendo i benefici sia sul piano fisico che psichico".

Da che cosa è stata dettata questa esigenza di lasciare l’ospedale?

"Ci tengo a precisare che io non rinnego assolutamente la medicina ufficiale, semplicemente lasciando l’ospedale avrei avuto più tempo da dedicare allo studio e alla mia ricerca".

Che riscontro ha avuto dai suoi pazienti?

"Ottimo, perché moltissime persone hanno capito da subito i benefici del metodo e seguendolo hanno raggiunto gli obiettivi che si erano prefissati".

In conclusione?

"Non tutti possono mangiare qualunque cosa in qualunque momento, perché, a distanza di anni, le tossine accumulate, prima o poi daranno segno di sé manifestandosi sia come malattia che come invecchiamento precoce".

